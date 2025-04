Die AfD soll ihre Parteizentrale in Berlin-Reinickendorf räumen. Nach Recherchen der "Bild"-Zeitung reichte der Vermieter eine Räumungsklage beim Landgericht Berlin II ein. Hintergrund ist eine Wahlparty der AfD im Februar, bei der sie ohne Zustimmung des Vermieters sichtbare Parteiwerbung an dem Gebäude angebracht haben soll.

Fortsetzung "unzumutbar"

Am 6. März 2025 folgte die fristlose Kündigung – übermittelt per Bote. In der jetzigen Klageschrift wird der AfD vorgeworfen, sich "in totalitärer Weise über alles und jeden" zu stellen. Die Fortsetzung des Mietverhältnisses sei laut dem Kündigungsschreiben "unzumutbar".