Bremen

Unbekannte attackieren und verletzen AfD-Landeschef

07.01.2019, 22:05 Uhr | dpa, dru

Frank Magnitz war auf dem Rückweg von einem Empfang in der Bremer Kunsthalle, als er von Unbekannten angegriffen wird. Der AfD-Politiker wird offenbar schwer verletzt.

Der Bundestagsabgeordnete und Landesvorsitzende der AfD Bremen, Frank Magnitz, ist nach Polizeiangaben von mehreren Personen angegriffen und verletzt worden. Der Vorfall habe sich am Montagnachmittag im Bereich des Theaters am Goetheplatz ereignet, teilte die Polizei Bremen mit.

Magnitz soll am Abend in der nahe gelegenen Kunsthalle beim Neujahrsempfang des "Weser-Kurier" zu Gast gewesen sein, berichtet das Blatt. Auf dem Rückweg attackierten ihn nach Angaben des AfD-Landesverbandes drei vermummte Personen, schlugen ihn mit einem Kantholz bewusstlos und traten ihn anschließend am Boden liegend gegen den Kopf.

Ein Bauarbeiter sei eingeschritten und hätte Schlimmeres verhindert. Magnitz liege mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Partei postete ein Foto auf Facebook, das den Politiker mit Wunden am Kopf in einem Klinikbett zeigen soll. Die Polizei geht aufgrund von Magnitz' Funktion von einer politisch motivierten Tat aus. Der polizeiliche Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft Bremen haben Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0421 362-3888 melden können. Magnitz selbst und sein Büro waren am Abend zunächst nicht zu erreichen.





In der vergangenen Woche war das Büro der AfD in Döbeln (Sachsen) bei der Explosion eines Sprengsatzes schwer beschädigt worden. Eine Tür und eine Fensterscheibe wurden ramponiert. Verletzt wurde niemand. In Niedersachsen wurde erst am Samstag das Wohnhaus eines AfD-Politikers in Meppen mit roter Farbe beschmiert und der Garten vor dem Gebäude verwüstet.