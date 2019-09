Wegen Rennen um SPD-Vorsitz

Lauterbach will nicht mehr für Fraktionsspitze kandidieren

06.09.2019, 16:19 Uhr | dpa

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Karl Lauterbach verzichtet offenbar auf eine erneute Kandidatur für sein Amt. Er will sich in das Rennen um den Parteivorsitz stürzen.

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Karl Lauterbach verzichtet laut einem Medienbericht auf eine erneute Kandidatur für seinen jetzigen Posten, um sich voll auf das Rennen um den Parteivorsitz zu konzentrieren. "Es passt nicht zusammen, dass ich in den Regionalkonferenzen für einen GroKo-Ausstieg werbe, weil die große Koalition der SPD schadet, gleichzeitig aber für die Fraktion Gesetze mit Jens Spahn oder Anja Karliczek verhandele", sagte der Gesundheitsexperte den Zeitungen der Funke Mediengruppe.





Das sei unglaubwürdig. Deshalb will Lauterbach bei den Vorstandswahlen am 24. September in der SPD-Fraktion nicht mehr antreten. Im Rennen um den Parteivorsitz tritt Lauterbach gemeinsam mit der Abgeordnete Nina Scheer an.