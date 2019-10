"Raumfahrt begeistert viele"

Altmaier will Weltraumbahnhof in Deutschland prüfen

21.10.2019, 06:56 Uhr | AFP

Eine Rakete startet vom Weltraumbahnhof in Kasachstan (Archivfoto): Von Deutschland aus könnten Satelliten ins All gebracht werden. (Quelle: imago images)

Bekommt Deutschland seinen eigenen Weltraumbahnhof? Ein deutscher Industrieverband hat das gefordert – und auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier findet Gefallen an der Idee.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die Forderung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) zur Errichtung eines Weltraumbahnhofs in Deutschland prüfen. "Raumfahrt begeistert viele Menschen und sichert tausende Arbeitsplätze in Deutschland", sagte Altmaier der "Bild"-Zeitung. "In der Satellitentechnik sind wir führend. Deshalb werde ich den Vorschlag des BDI für einen Weltraumbahnhof gerne prüfen."







Zugleich sagte Altmaier, er werde Anfang kommenden Jahres die "Eckpunkte für ein Weltraumgesetz" vorlegen. BDI-Präsident Dieter Kempf hatte anlässlich des ersten BDI-Weltraumkongresses am Freitag die Errichtung eines Weltraumbahnhofs angeregt. Aus Deutschland sollten dann kleine Raketen, sogenannte Micro-Launcher, mit Satelliten starten.