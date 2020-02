Exklusive Umfrage

Hilft Hamburg der SPD? So denken die Deutschen

Die SPD feiert sich für den Wahlerfolg in Hamburg – auch auf Bundesebene. Doch glauben auch die Wähler, dass das Ergebnis der gesamten Partei hilft? Das zeigt eine exklusive Umfrage.

Fast 40 Prozent. Für die SPD. Das Ergebnis der Bürgerschaftswahl in Hamburg wirkt in der derzeitigen Situation der Partei fast wie eine kleine Sensation. Dabei ist es für die erfolgsverwöhnten Hamburger Genossen streng genommen ein Rückschritt – zumindest im Vergleich zur letzten Wahl. 2015 überzeugte die SPD noch 45 Prozent der Bürger.

Doch das ist lange her, eine halbe politische Ewigkeit. In Hamburg hat Peter Tschentscher das Amt des Ersten Bürgermeisters von Olaf Scholz übernommen. Und im Bund hatte die SPD in dieser Zeit vier verschiedene Führungsspitzen – kommissarische Lösungen noch gar nicht eingerechnet.

Ist das Ergebnis der Hamburger SPD also ein Ergebnis aus Hamburg für Hamburg? Oder kann es der SPD insgesamt Schwung verleihen?

Mehrheit ist skeptisch

Eine Mehrheit der wahlberechtigten Deutschen bezweifelt, dass sich der Wahlerfolg der Hamburger SPD positiv auf die Bundespartei auswirkt. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für t-online.de. 51,5 Prozent glauben, dass das Ergebnis eher nicht oder auf keinen Fall hilft. 34,6 Prozent sehen das genau umgekehrt. 13,9 Prozent sind unentschieden.

Spannend ist die Frage nach den bundespolitischen Auswirkungen des Erfolgs auch deshalb, weil die Hamburger SPD im Wahlkampf zwar immer wieder SPD-Bundesminister als Unterstützung eingeladen hatte, aber die neue SPD-Spitze bewusst nicht. Von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans erwartete man sich keinen Rückenwind.



SPD-Anhänger haben Hoffnung



Schaut man sich die Meinung der Anhänger verschiedener Parteien an, unterscheiden sie sich entlang der politischen Lagergrenzen. Die meisten SPD-Anhänger erwarten – wenig überraschend – mit rund 73 Prozent positive Auswirkungen für die Bundes-SPD. Aber auch bei den Grünen- und den Linken-Anhängern sind zumindest mehr Menschen optimistisch als pessimistisch – wenn es auch jeweils weniger als 50 Prozent sind.

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums ist bei den AfD-Anhängern mit rund 86 Prozent der überwiegende Teil skeptisch. Aber auch bei den FDP- und den CDU/CSU-Anhänger sind es rund 69 oder rund 65 Prozent, die keinen neuen Schwung für die SPD erwarten.

Zur Methodik:

In die Umfrage flossen die Antworten von 5.124 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Menschen ein, die zwischen dem 23. und dem 25. Februar 2020 online gefragt wurden: "Wird sich der Wahlerfolg der Hamburger SPD Ihrer Meinung nach positiv auf die Bundespartei auswirken?". Der statistische Fehler für die Gesamtergebnisse beträgt 2,5 Prozentpunkte; für Teilgruppen kann er davon abweichen. Zusätzliche Informationen zur Methodik finden Sie auf Civey.com und im ​Civey-Whitepaper​.