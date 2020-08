Nach acht Jahren an der Spitze

Katja Kipping tritt nicht mehr als Linke-Chefin an

28.08.2020, 18:20 Uhr | t-online.de, BZU, AFP

Im Oktober ist in Erfurt Parteitag für die Linken. Bei der Wahl der Parteispitze wird Katja Kipping sich aber diesmal zurückhalten. Die 42-Jährige hat entschieden, nicht mehr zu kandidieren.

Katja Kipping wird bei der kommenden Wahl der Parteispitze der Linken nicht mehr antreten. Das melden mehrere Medien übereinstimmend. Kipping soll ihre Pläne in einem Brief an ihre Partei geäußert haben. Seit 2012 steht die gebürtige Dresdnerin zusammen mit Bernd Riexinger an der Spitze.

"Heute mache ich transparent, dass ich bis zum Parteitag voll Leidenschaft als Parteivorsitzende tätig bin, doch in Erfurt nicht erneut als Parteivorsitzende kandidiere", heißt es in besagtem Brief.

Kipping weiter: "Für neue linke Mehrheiten möchte ich weiterhin Verantwortung übernehmen – doch aus Respekt vor der innerparteilichen Demokratie, vor unserer Satzung nicht mehr als Parteivorsitzende." Damit meint die 42-Jährige, dass die Linken in ihrer Satzung vorgesehen haben, dass kein Parteiamt länger als acht Jahre ausgeübt werden sollte. Dies ist jedoch mehr eine Empfehlung als eine feste Regel. Kipping hält sich aber an diese Empfehlung. Dass Riexinger es ihr gleich tut, wird erwartet.

Wie genau Kipping ihre Zukunft plant, teilte sie nicht mit. Sie sprach davon, "etwas Neues zu beginnen".