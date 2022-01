Parteiausschluss droht

Streitfigur Boris Palmer: Wie stehen Sie zu dem Grünen-Politiker?

18.01.2022, 13:20 Uhr | Mth, t-online

Seit 15 Jahren ist Boris Palmer der Oberbürgermeister der baden-württembergischen Stadt Tübingen und prominentes Gesicht der Grünen. Er wird als OB für seine Partei nicht wieder antreten. Wie bewerten Sie den kontroversen Politiker?

Bereits im Jahr 1996 trat Boris Palmer als Parteimitglied den Grünen bei, wurde fünf Jahre später erstmals Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg und ist seit 2007 Tübingens Oberbürgermeister. Nun wird parteiintern diskutiert, den 49-Jährigen aus der Partei auszuschließen.

Inmitten dieser hitzigen Diskussion überraschte Boris Palmer jüngst mit der Entscheidung, bei der anstehenden Oberbürgermeisterwahl nicht mehr zu kandidieren. Er wolle sich wegen des anstehenden Parteiausschlussverfahrens nicht am Nominierungsprozess der Grünen beteiligen: Man könne nicht gleichzeitig nominiert und ausgeschlossen werden.

Boris Palmer fiel seiner Partei mehrfach negativ auf, weil einige seiner Äußerungen von vielen als rassistisch wahrgenommen wurden – zum Beispiel im Fall Lehmann & Aogo. Auch seine Haltung zum Umgang mit der Corona-Pandemie sorgte für reichlich Unmut.

Eines ist gewiss: Boris Palmer nimmt kein Blatt vor den Mund und vertritt seine Positionen lautstark und öffentlichkeitswirksam. Wie stehen Sie zu dem umstrittenen Politiker? Sollte er von den Grünen ausgeschlossen werden? Und wie bewerten Sie seine Entscheidung, nicht mehr für seine Partei anzutreten?

