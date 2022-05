Fraport h├Ąlt an Beteiligung in Russland fest

"Das ist die Botschaft aus Schleswig-Holstein" Merz will mehr Diversit├Ąt in der CDU Von afp 09.05.2022 - 15:56 Uhr Lesedauer: 2 Min. CDU-Chef Friedrich Merz: "Diversit├Ąt in der personellen Darstellung der Union" sei in den CDU-Gremiensitzungen am Vormittag ausf├╝hrlich besprochen worden. (Quelle: Michele Tantussi/Reuters-bilder)

Der CDU-Vorsitzende hat eine Lehre aus dem Wahlsieg in Schleswig-Holstein gezogen und f├╝r mehr Diversit├Ąt in seiner Partei geworben. Zu einer m├Âglichen Quote schwieg Merz jedoch.

CDU-Bundeschef Friedrich Merz will seine Partei als Lehre aus der Wahl in Schleswig-Holstein breiter aufstellen und st├Ąrker auf Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte setzen. Im Norden h├Ątten f├╝r die CDU "eine gro├če Zahl von Frauen" und "eine Person mit einem t├╝rkisch-kurdischen Hintergrund" erfolgreich kandidiert, sagte Merz am Montag. Auch die CDU insgesamt m├╝sse sich in dieser Hinsicht breiter aufstellen ÔÇô "das ist die Botschaft aus Schleswig-Holstein".

"Das Thema Diversit├Ąt in der personellen Darstellung der Union" sei in den CDU-Gremiensitzungen am Vormittag ausf├╝hrlich besprochen worden, berichtete Merz. Zur Frage, ob er nun, anders als fr├╝her, eine Quotenregelung bef├╝rwortet, ├Ąu├čerte sich Merz nicht. Die Frage, wie eine h├Âhere Beteiligung von Frauen in der Parteiarbeit zu erreichen sei, werde jetzt intern besprochen; eine Entscheidung falle auf dem Parteitag Anfang September. "Mir kommt es aufs Ergebnis an, nicht auf den Weg", sagte Merz und zeigte sich offen f├╝r verschiedene Ans├Ątze.