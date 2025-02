Die Sendung "Das Duell – Scholz gegen Merz" wird am Abend zeitgleich von ARD und ZDF ausgestrahlt. Konfliktthemen zwischen Scholz (SPD) und Merz (CDU/CSU) waren in den vergangenen Wochen insbesondere die Migrations-, Wirtschafts- und Rentenpolitik . Beim Thema Migration ging es dabei auch um das gemeinsame Votum von Union und FDP mit der in Teilen rechtsextremen AfD im Bundestag.

Das TV-Duell im Liveticker

21.27 Uhr: Merz sagt Trump sei "berechenbar unberechenbar". Viele seiner jüngsten Äußerungen seien nicht neu. Man brauche eine gemeinsame europäische Haltung. Er wolle als Kanzler viele Bemühungen unternehmen, um eine europäische Einigkeit herzustellen. Scholz sagt: "Was der amerikanische Präsident sagt, meint er auch so." Manche würden es zu leichtfertig abtun.

21.26 Uhr: Friedrich Merz zeigt Sympathien für den umstrittenen Beschluss Donald Trumps in den USA nur zwei Geschlechter anzuerkennen: "Ist eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann." Olaf Scholz (SPD) widerspricht: "Ich halte das für unangemessen. Jeder Mensch soll so glücklich sein, wie er glücklich sein möchte."

21.24 Uhr: Merz sagt, man müsse sich in den nächsten Jahren darauf einstellen, dass Russland weiter massiv gegen Europa vorgehe. Er habe seine Meinung bezüglich der Ukraine nie geändert. Illner widerspricht und hält ihm verschiedene Positionen vor. Merz bleibt bei seiner Darstellung. Auch Merz glaubt nicht an einen Nato-Beitritt der Ukraine, spricht sich aber für eine EU-Mitgliedschaft aus.

21.21 Uhr: Die Debatte dreht sich nun um die Ukraine. Merz sagt, man hätte den Krieg früher beenden können, hätte man die Ukraine früher entschiedener unterstützt. Nun komme es auf die USA an. Scholz betont, die USA müssten das Gleiche machen wie Europa. Scholz betont, er habe kein "Hin und Her gemacht" wie Merz. Er habe seine Unterstützung stets fortgeführt. Ein Eintritt der Ukraine in die Nato stehe nicht an.