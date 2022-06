Aktualisiert am 03.06.2022 - 13:01 Uhr

Der Chef der Deutschen Bahn klagt ├╝ber zu gro├če Last auf den Schienen. Gr├╝nen-Politiker und Verkehrsexperte Anton Hofreiter hat keinerlei Verst├Ąndnis. Auch gegen den Verkehrsminister teilt er aus.

Der Gr├╝nen-Politiker Anton Hofreiter ├╝bt scharfe Kritik an Bahn-Chef Richard Lutz und Verkehrsminister Volker Wissing. In einem Interview mit dem "Spiegel" stellt Hofreiter gar die Eignung von Lutz als Bahn-Chef infrage. Gefragt, ob dieser der Richtige f├╝r den Posten sei, antwortete Hofreiter: "Das sollte sich Herr Lutz selbst fragen."

Hofreiter: "Nicht hirnlos Geld in ein marodes System"

Vor dem Hintergrund der gro├čen Probleme der Bahn kritisierte der Verkehrsexperte der ├ľkopartei auch den Haushaltsplan von FDP-Verkehrsminister Volker Wissing: "Das Schlechteste ist dieses Auf und Ab. Im Verkehrsministerium muss dringend deutlich werden, dass die Bahn verl├Ąsslich Geld braucht." So wie die Finanzierung jetzt im Haushalt angelegt sei, k├Ânnten langfristige Projekte nicht umgesetzt werden.

Hofreiter warnte davor, Steuergelder an der falschen Stelle einzusetzen. Es d├╝rfte nicht "hirnlos Geld in ein marodes System" gepumpt werden. "Da braucht es Reformen, die Hauptursache daf├╝r liegt in den Fehlern der Vergangenheit, beim Management."