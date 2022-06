Aktualisiert am 15.06.2022 - 16:38 Uhr

Aktualisiert am 15.06.2022 - 16:38 Uhr

CDU-Chef Friedrich Merz will die Partei nach langen internen Diskussionen mit einem Kompromiss bei der Frauenquote f├╝r weibliche Mitglieder attraktiver machen. Generalsekret├Ąr Mario Czaja sagte nach Beratungen der Spitzengremien am Mittwoch in Berlin, Merz habe deutlich gemacht, dass er beim Parteitag Anfang September f├╝r den Kompromiss werben und ihn zur Annahme empfehlen wolle. Dieses Vorgehen sei im Pr├Ąsidium auf gro├če Unterst├╝tzung getroffen. Im gr├Â├čeren Vorstand wurde demnach nicht dar├╝ber abgestimmt.