Berliner AfD-Delegierte klagen gegen Ausschluss von Parteitag

Gläser hofft auf schnelle Entscheidung

Die Entscheidung des Gerichts warten die Betroffenen nicht ab, Gläser sitzt beim Telefonat mit t-online bereits im Auto – in Richtung Riesa. So machen es nach seiner Aussage auch fast alle anderen Delegierten aus der Hauptstadt. Er hoffe, dass das Landgericht mit der "gebotenen Eile" entscheide und das Urteil womöglich noch heute, spätestens aber morgen falle, so Gläser.

Das Bundesschiedsgericht der AfD sieht es als erwiesen an, dass Vize-Parteichefin Beatrix von Storch die Wahl der Berliner Delegierten manipuliert hat. Sie habe darauf gedrängt, Kandidaten auf die Liste zu setzen, nachdem die Liste offiziell bereits geschlossen worden war. In mindestens einem Fall habe ein so als Delegierter gewähltes AfD-Mitglied nicht einmal von diesem Vorgang gewusst, heißt es in dem Urteil des Bundesschiedsgerichts von Mittwoch, das t-online vorliegt. Von Storch weist die Vorwürfe zurück, sie teilte bereits am Mittwoch mit, dass die "Angriffe" auf sie "faktisch falsch und politisch motiviert" seien.