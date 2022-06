Bereits in der Fraktion sieht man, wozu das führt: Grenzüberschreitungen werden nicht gerügt, Extremisten nicht zurückgepfiffen. Nach dem Abgang von Jörg Meuthen ist diese Wahl das finale Signal, dass Höcke und seine "Flügelanten" im Hintergrund wohl auf allen Ebenen freie Fahrt erhalten.

Erfolgreich mit Antrag auf Einzelspitze

Zwar drückte Höcke sich selbst vor der Kandidatur um den Vorsitz, mit der er vor wenigen Tagen noch liebäugelte. Auf dem Parteitag aber gerierte er sich ohnehin, als sei er bereits der Chef. Gleich nach Chrupallas Eröffnung meldete er sich am Freitag zur Tagesordnung zu Wort – und sprach dann so lange und unter viel Applaus über die künftigen Ziele der Partei, bis der Versammlungsleiter ihn rüffeln musste. Danach erstürmte er bei jeder seiner Wortmeldungen die Bühne – alle anderen begnügten sich mit dem Mikrofon im Saal.

Inhaltlich legte Höcke außerdem das entscheidende Fundament für eine AfD-Spitze ganz nach seinem Geschmack: Er stellte mit Erfolg den Antrag darauf, dass künftig auch nur eine Person die Partei führen darf – anstatt der in den vergangenen Jahren üblichen Doppelspitze. In der Partei heißt es seit Langem: Gerne würde Höcke nach der Macht greifen. Sein Ego allerdings sei zu groß, als dass er sich mit einem "Co-" vor dem Titel begnüge.

Chrupallas Schwäche macht Höcke-Kandidatur möglich

Und hier spielt Höcke sogar Chrupallas schlechtes Ergebnis in die Hände: Schafft der es nicht, sein Image in den kommenden zwei Jahren aufzupolieren und neue Stimmen zu gewinnen, wäre es für Höcke ein leichtes, ihm die Macht zu entziehen und selbst zu kandidieren.

Vielsagend ist da Höckes Erklärung, warum er zwar für die Einführung der Option Einzelspitze in der Satzung ist – sie allerdings nicht jetzt direkt auch umsetzen will: Dafür sei es "noch zu früh", so Höcke, erst einmal wolle er zwei Vorsitzende sehen, die sich mit aller Kraft gegen den politischen Gegner richteten.

"Zu früh" ist es dabei wohl vor allem für Höcke selbst. Das nur für AfD-Verhältnisse gemäßigtere Lager hat in Riesa zwar eine heftige Klatsche erlitten und war – außer durch die Außenseiter-Kandidatur von Norbert Kleinwächter – kaum wahrnehmbar. Dennoch wissen die Delegierten, dass Höcke an der Spitze ein Fanal wäre, das sie vor allem im Westen Stimmen kosten und die Partei unter Umständen beerdigen würde.