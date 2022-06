Sprecherin weist Arroganz-Vorwurf gegen Scholz zurück

Die Bundesregierung hat Vorw├╝rfe am Auftreten von Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Abschlusspressekonferenz des G7-Gipfels am Dienstag in Elmau zur├╝ckgewiesen. Gefragt, wie sie auf den Vorwurf reagiere, Scholz habe dort arrogant auf die Frage einer Journalistin reagiert, antwortete die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Mittwoch in Berlin: "Den Vorwurf kann ich nat├╝rlich nur zur├╝ckweisen an dieser Stelle."