Ermittlungen gegen AfD-Politiker – zeigte er den Hitlergruß?

Ein Bundestagsabgeordneter der AfD könnte auf einer Kundgebung seiner Partei den Hitlergruß gezeigt haben. Das lassen Videoaufnahmen vermuten, die eine Rede des Politikers in MĂŒnchen zeigen. In denen ist zu sehen, wie der AfD-Abgeordnete Petr Bystron eine Armbewegung ausfĂŒhrt, die auch als Hitlergruß gewertet werden könnte. Diese Geste ist nach dem Strafgesetzbuch verboten.

In der Diskussion steht eine AfD-Veranstaltung am 5. MĂ€rz auf dem MĂŒnchner Königsplatz, die Teil eines bundesweiten Protesttags der Partei gegen die damals diskutierte Impfpflicht war. Wie in einem Mitschnitt der Veranstaltung zu sehen ist, hob Bystron zu den Worten "Wir sind die AfD" in seiner Rede deutlich den rechten Arm in die Luft.