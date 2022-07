Frauen auf SPD-Feier mit K.o.-Tropfen vergiftet

Zu den Vorf├Ąllen soll es am vergangenen Mittwoch beim Hoffest der Fraktion gekommen sein. Bei der Feier im Tipi-Zelt am Kanzleramt waren rund 1.000 Teilnehmer anwesend, die sich aus Abgeordneten und deren Mitarbeitern in Berlin und aus den Wahlkreisen zusammensetzten. Unter den Teilnehmern war auch Bundeskanzler Olaf Scholz.