Nach Attacke auf SPD-Fest mit K.o.-Tropfen – Polizei ermittelt

Mehrere Frauen sind beim Sommerfest der SPD-Bundestagsfraktion mit K.o.-Tropfen attackiert worden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt. Die Polizei teilte am Wochenende in Berlin mit, ihr seien fünf Fälle von Fest-Besuchern bekannt, mit Symptomen wie Unwohlsein, Schwindel und Gedächtnisverlust. Ein Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion bezifferte die Zahl der möglichen Opfer auf neun.

SPD-Chef Lars Klingbeil sagte dem Fernsehsender Welt zu der Tat, "das schockiert mich. Es macht mich wütend, dass so etwas auf einer Veranstaltung der SPD passieren konnte." Es müsse sich nun um die Opfer gekümmert werden und aufgeklärt werden, was genau passiert sei. Die Fraktionsführung, die Veranstalter des Fests war, kooperiere mit den Sicherheitsbehörden. "Wir werden jetzt alles auswerten, was an Informationen vorliegt. Ich hoffe, dass der oder die Täter dingfest gemacht und dann auch zur Rechenschaft gezogen werden können."