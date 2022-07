Steffen Seibert: Ex-Regierungssprecher wird Botschafter in Israel

Der ehemalige Regierungssprecher Steffen Seibert wird neuer deutscher Botschafter in Israel. Dies best├Ątigte der 62-J├Ąhrige am Montagabend in einer Videobotschaft an die israelische Bev├Âlkerung auf Twitter. Die "S├╝ddeutsche Zeitung" hatte bereits im M├Ąrz ├╝ber die Personalie berichtet.