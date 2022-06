Aktualisiert am 24.06.2022 - 01:25 Uhr

Erstmals seit August: Im "Deutschlandtrend" liegen die Grünen vor den Sozialdemokraten. CDU und CSU verlieren leicht – liegen in der Wählergunst aber weiter vorn.

Die Grünen haben im neuen ARD-"Deutschlandtrend" die SPD überholt. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Grünen auf 23 Prozent, zwei Punkte mehr als bei der vorherigen Erhebung Anfang Juni, wie der WDR am Donnerstag in Köln mitteilte. Die SPD verliert demnach einen Punkt und kommt auf nur noch 20 Prozent. Auf Platz eins liegt weiter die Union mit 26 Prozent (minus eins).