Oberhausen

19-Jähriger geht im Hallenbad unter und stirbt

15.07.2018, 19:44 Uhr | dpa

Ein 19-Jähriger ist nach einem Zwischenfall in einem Hallenbad in Oberhausen ums Leben gekommen. Die Badeaufsicht habe am Sonntagnachmittag eine leblose Person auf dem Grund eines Schwimmbeckens gesehen, teilte die Polizei mit. Der Bademeister und eine zufällig anwesende Ärztin begannen mit der Reanimation. Der junge Mann aus Rumänien starb laut Polizei wenig später in einem Krankenhaus. Er habe sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufgehalten. Weshalb er starb, war zunächst unklar.

Zeitgleich lief in dem Hallenbad ein Polizeieinsatz. Zehn Randalierer seien von der Polizei aus dem Gebäude gebracht worden. Sie hätten zuvor Badegäste belästigt und deshalb ein Hausverbot erhalten. Einen Zusammenhang mit dem Tod des jungen Mannes gebe es nicht.