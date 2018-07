Sorge vor "Geisterwaffen"

Waffen aus dem 3D-Drucker? US-Richter stoppt Herausgabe von Plänen

01.08.2018, 02:25 Uhr | dpa

Eine Plastik-Pistole, die komplett im 3D-Drucker hergestellt wurde: Eine Organisation in den USA will Pläne für Waffen ins Netz stellen. (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

Eine Organisation in den USA will Waffenpläne für 3-D-Drucker ins Netz stellen – und damit ein neues Zeitalter einläuten. Doch der Plan wurde nun von einem Bundesgericht blockiert.

Ein Bundesgericht in den USA hat die geplante Veröffentlichung von Plänen für die Herstellung von Schusswaffen mittels 3D-Druckern gestoppt. Das Gericht in Seattle gab dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung statt, wie ein Gerichtssprecher bestätigte. Auch das Büro des Generalstaatsanwalts im Bundesstaat Washington, Bob Ferguson, teilte auf Twitter mit, dem Antrag sei stattgegeben worden.

Eine Organisation in Texas hatte angekündigt, ab Mittwoch Pläne ins Netz zu stellen, mit denen sich eine Schusswaffe am 3-D-Drucker herstellen lässt. Kritiker hatten befürchtet, dass durch die Veröffentlichung der Pläne Schusswaffen in falsche Hände geraten könnten und die öffentliche Sicherheit gefährdet wird. Mithilfe der Anleitung wäre es Privatpersonen möglich gewesen, sich unkontrolliert ihre eigenen, nicht zurückverfolgbaren Waffen herzustellen.



Sieben Bundesstaaten reichten Klagen ein

Ferguson hatte die Verfügung beantragt und zugleich Klage gegen die Regierung von Präsident Donald Trump erhoben. Sieben Bundesstaaten und der Hauptstadtdistrikt Washington schlossen sich der Klage an. Trumps Regierung hatte im Juni einen Vergleich mit der Organisation Defense Distributed geschlossen, der damit die Veröffentlichung von Waffenplänen für 3D-Drucker im Internet gestattet wurde.



Bob Ferguson, Generalstaatsanwalt des Bundesstaats Washington, will die Trump-Regierung wegen des Vergleichs verklagen. So will er die Veröffentlichung der Waffenpläne im Netz noch verhindern. (Quelle: Zuma Press/imago)







Die Organisation aus Texas hatte angekündigt, die Pläne von diesem Mittwoch an zum Herunterladen anzubieten. Bereits am Dienstag waren Pläne für eine weitgehend aus Plastik bestehende Pistole vom Typ "Liberator" allerdings online gestellt worden. Mehr als 5000 Nutzer luden die Daten für den 3D-Druck der einzelnen "Liberator"-Teile und die Anleitung für den Zusammenbau der Waffe herunter.