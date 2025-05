Israel bestätigte die Entwicklung zumindest indirekt. Verteidigungsminister Israel Katz sagte, man habe Bewegung bei der Hamas in Bezug auf Verhandlungen registriert. Mit Beginn der Großoffensive im Gazastreifen habe die Hamas in Doha signalisiert, wieder Gespräche über ein Geiselabkommen mit Israel aufnehmen zu wollen.

Ein israelisches Verhandlungsteam war bereits Anfang der Woche in Doha, der Hauptstadt von Katar, eingetroffen. Die indirekten Gespräche zwischen Israel und der Hamas, die von den USA , Ägypten und Katar vermittelt werden, stocken seit einigen Monaten. Zwischen den Konfliktparteien bestehen weiterhin zahlreiche Streitpunkte. Zuletzt herrschte Ungewissheit darüber, ob die Gespräche in Doha scheitern und die Delegationen die Stadt verlassen würden.

Operation "Gideons Streitwagen"

Medienberichten zufolge verläuft die Offensive in drei Phasen. Zuerst wird der Einmarsch der Bodentruppen durch Luftangriffe vorbereitet. Die Bodenoffensive beschreibt Phase 2. In der dritten Stufe sollen nach dem Angriff im Feld humanitäre Sicherheitszonen in von Israel kontrollierten Gebieten Gazas entstehen. Die Armee plane, hier Zivilisten von Terroristen zu trennen. In speziellen Zentren sollen dann Hilfsgüter an die Bevölkerung verteilt werden. Wie dies genau geschehen soll, ist noch unklar. Zuletzt hatte Israel Hilfslieferungen in den Gazastreifen unterbunden.