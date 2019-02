Malente

Hotel nach Brand unbewohnbar: Feuerwehrmann angefahren

18.02.2019, 14:58 Uhr | dpa

Bad Malente (dpa/lno) – Ein Feuer hat in Bad Malente im Kreis Ostholstein den Dachstuhl eines Hotels zerstört. Da das Hotel derzeit Winterpause macht, waren keine Gäste betroffen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer war vermutlich am Sonntagmorgen im Dachstuhl ausgebrochen und breitete sich auf das ausgebaute Dachgeschoss aus. Es entstand ein Schaden von etwa 300 000 Euro, die Brandursache war zunächst unklar.

Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Ein zweiter wurde von einem Transporter angefahren, als dessen 79 Jahre alter Fahrer nach Angaben der Polizei die Feuerwehrabsperrung ignorierte, um auf das Tankstellengelände zu fahren. Gegen den Fahrer wird wegen Körperverletzung ermittelt.