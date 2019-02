Ermittlungen in Thüringen

Spaziergänger findet Leiche in zugefrorenem Teich

18.02.2019, 12:35 Uhr | AFP

Grausamer Fund in Thüringen: Ein Mann hat in einem vereisten Gewässer einen toten Körper entdeckt. Die Polizei ermittelt nun die Identität und Todesursache.

In Thüringen hat ein Spaziergänger in einem zugefrorenem Teich unter dem Eis eine Leiche entdeckt. Er informierte nach dem grausigen Fund am Sonntagmorgen im Ilmkreis die Polizei, wie die Landespolizeiinspektion Gotha mitteilte. Die Feuerwehr barg den toten Mann danach aus dem Wasser.



Polizei ermittelt: Rätsel um blutige Leiche in Wuppertal



Die Identität des Toten und die genauen Todesumstände waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei Gotha nahm Ermittlungen auf.