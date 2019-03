Frankfurt am Main

Rauchentwicklung in ICE: 250 Reisende mussten Zug verlassen

07.03.2019, 12:34 Uhr | dpa

Nach einer Rauchentwicklung in einem ICE haben am Donnerstag rund 250 Reisende in Frankfurt-Niederrad den Zug vorsichtshalber verlassen müssen. Der Zug auf der Strecke von Dortmund nach München habe am Bahnhof gehalten, nachdem ein Rauchmelder in einer der Bordtoiletten angegangen sei, sagte ein Bahnsprecher. Die Passagiere seien in Bussen zum Frankfurter Hauptbahnhof gebracht worden oder mit der S-Bahn dorthin gefahren.

"Wir konnten nichts feststellen und haben mehrere Personen untersucht, die Rauch eingeatmet hatten", schrieb die Frankfurter Feuerwehr im Kurznachrichtendienst Twitter über ihren Einsatz im ICE. Die Ursache der Rauchentwicklung werde untersucht, so der Bahnsprecher.