München

Frau stirbt nach Kollision mit Polizeifahrzeug

19.04.2019, 19:00 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Polizeifahrzeug ist eine Frau tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, übersah ein 73 Jahre alter Autofahrer in München beim Abbiegen den Polizeiwagen, der mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz war. Bei dem Zusammenprall wurde die Ehefrau des Fahrers, die auf dem Beifahrersitz saß, schwer verletzt. Sie starb wenige Stunden nach dem Unfall im Krankenhaus. Der 73-Jährige kam ebenfalls in ein Krankenhaus, er zog sich den Angaben zufolge mehrere Verletzungen zu. Die Polizeibeamten wurden leicht verletzt.