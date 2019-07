Rheine

Streit in der Disko endet tödlich

14.07.2019, 17:19 Uhr | dpa

Bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek im westfälischen Rheine ist am Sonntagmorgen ein 25-jähriger Mann ums Leben gekommen. Ein 26-jähriger Mann aus Rheine hatte ihn mit einem Faustschlag gegen den Kopf niedergestreckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

"In Folge des Schlages verlor der 25-jährige, ebenfalls aus Rheine stammende Geschädigte das Bewusstsein. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Mann kurz später im Krankenhaus", berichtete Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape in Münster. Eine Obduktion ergab als Todesursache eine Gehirnblutung in Folge der Gewalteinwirkung auf den Kopf.

Der 26-jährige Tatverdächtige konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Er räumte bei seiner Vernehmung den Schlag ein. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, sie werde beim Amtsgericht Münster einen Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge beantragen.