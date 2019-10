Gewalttat mit Schwert

Ein Toter und zehn Verletzte in Schule in Finnland

01.10.2019, 13:38 Uhr | dpa, AFP, job

Gewalttat in Finnland: Mit einem Schwert bewaffnet soll eine Person in einer Schule einen Menschen getötet und viele verletzt haben.

Bei einer Gewalttat in einer Berufsschule in Finnland ist ein Mensch gestorben, zehn wurden verletzt. Augenzeugen berichteten laut finnischen Medien davon, dass eine Person mit einem Schwert in einen Klassenraum gegangen sei. Eine Person sei festgenommen worden, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Die Polizei habe Gebrauch von einer Schusswaffe gemacht, hieß es. Der Tatort rund vier Kilometer südwestlich von Kuopio wurde abgesperrt. Die Berufsschule soll in einem Gebäudekomplex mit einem Einkaufszentrum liegen. Hintergründe waren zunächst ebenso unklar wie das Tatmotiv. Kuopio liegt rund 340 Kilometer nördlich von Helsinki.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa

Twitter-Account der Polizei





Mehr in Kürze

Jetzt aktualisieren