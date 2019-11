Neue Erkenntnisse zur Tat

Angreifer soll aus Hass auf Weizsäcker-Familie gehandelt haben

20.11.2019, 16:25 Uhr | dpa , sc

Polizisten führen den Angreifer ab: Der mutmaßliche Täter soll in die Psychiatrie eingeliefert werden. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

Nach dem tödlichen Messerangriff auf den Berliner Arzt Fritz von Weizsäcker am Dienstagabend ist mehr über die Hintergründe der Tat bekannt geworden. Der Angreifer soll in die Psychiatrie eingeliefert werden.



Der Angreifer Fritz von Weizsäckers soll aus einer "wahnbedingten allgemeinen Abneigung" gegen die Familie des Getöteten gehandelt haben. Das gibt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin bekannt. In der Vernehmung soll der 57-jährige Verdächtige angegeben haben, er habe den Mediziner gezielt getötet, um sich an der Familie Weizsäcker zu rächen. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Der Angreifer soll in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Dies wolle man in Hinblick auf eine "akute psychische Erkrankung" beantragen, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch mit.

Zudem wurden Details zur Tatplanung bekannt: Der Angreifer hatte sich in Rheinland-Pfalz, woher er auch stammt, eine Tatwaffe, das Messer, besorgt. Dann soll er sich im Internet nach dem Vortrag in der Berliner Privatklinik erkundigt haben. Am Dienstag fuhr er dann nach Berlin, um seine Tat durchzuführen.

In Kürze mehr.