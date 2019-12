Neue Parteiführung gewählt

Warum Norbert Walter-Borjans besser ankam als Saskia Esken

Video-Analyse: Warum die Ergebnisse für die neuen SPD-Chefs so unterschiedlich ausfielen

Die SPD hat sich für eine neue Führung entschieden. Die Ergebnisse für das Duo fielen unterschiedlich aus, zugleich bleibt die GroKo in der Kritik. Unsere Reporter kommentieren von vor Ort.

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind offiziell die neuen SPD-Chefs. Die linke Bundestagsabgeordnete erhielt 75,9 Prozent, der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister bemerkenswerte 89,2 Prozent. Die neuen Chefs verschärften direkt den Ton gegenüber der Union. Die Skepsis gegenüber dem Koalitionspartner bleibt groß, kommentiert t-online.de-Reporter Johannes Bebermeier im Video.







Was die große Sehnsucht der SPD ist und warum die Ergebnisse für die beiden SPD-Chefs dann doch so unterschiedlich ausgefallen sind, berichten die t-online.de-Reporter Johannes Bebermeier und Daniel Schreckenberg im Video oben in diesem Text.