Rückzug von Kramp-Karrenbauer

Drei Szenen im Video: CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer leistete sich den ein oder anderen Patzer in ihrer Amtszeit.

Nach nur etwas mehr als einem Jahr kündigt Annegret Kramp-Karrenbauer an, das Amt als CDU-Vorsitzende niederlegen zu wollen. Ihre Amtszeit bis heute war holprig – und mit dem ein oder anderen Fehltritt versehen.

Die Tage von Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Parteivorsitzende sind gezählt. Ihre Amtszeit an der Spitze der Union war nicht nur holprig, sondern auch geprägt von einer Serie von Fehltritten.

Annegret Kramp-Karrenbauer zieht sich als CDU-Parteivorsitzende zurück und will auch keine Kanzlerin werden. Dabei handele es sich ihrer Aussage nach nicht um einen spontanen Beschluss nach den Turbulenzen der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. "Diese Entscheidung ist seit geraumer Zeit in mir gereift und gewachsen", erklärte die 57-Jährige.

Der Auftakt einer Pannen-Serie

Der Wahl-Eklat in Thüringen bildete den Abschluss einer unrühmlichen Serie für die CDU-Chefin. Dabei ist Kramp-Karrenbauer erst seit etwas mehr als einem Jahr im Amt. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen hatte sich die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin im Dezember 2018 knapp gegen ihren Parteikollegen Friedrich Merz durchgesetzt.



Nur rund drei Monate später der erste Tiefpunkt: Der Auftritt von Kramp-Karrenbauer bei der Fastnachtsveranstaltung "Stockacher Narrengericht" sorgte für reichlich Kritik – und war nur der Auftakt einiger Fehltritte in der Amtszeit der CDU-Chefin.

