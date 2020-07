Wegen Droh-Mail-Affäre

Hessens Polizeipräsident Udo Münch zurückgetreten

14.07.2020, 14:53 Uhr | AFP, dru

In der Affäre um mutmaßlich rechtsextreme Strukturen bei der Polizei in Hessen gibt es den ersten hochrangigen Rücktritt. Polizeipräsident Udo Münch nimmt nun seinen Hut. Offenbar war er frühzeitig informiert.

Im Zuge der Affäre um rechtsextreme Drohschreiben gegen Politiker und Personen des öffentlichen Lebens ist der hessische Polizeipräsident Udo Münch zurückgetreten. Landesinnenminister Peter Beuth sagte am Dienstag der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", er habe Münchs Bitte um Versetzung in den einstweiligen Ruhestand angenommen.

Wie die "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und die Verlagsgruppe Rhein Main (VRM) aus Mainz am Dienstag berichteten, sei Münch frühzeitig darüber informiert worden, dass Drohmails an die Linken-Politikerin Janine Wissler in Verbindung mit einer Abfrage an einem Polizeicomputer stehen könnten. Er werfe sich vor, diese Information nicht weitergegeben zu haben.

Der Rechner, von dem die unberechtigte Abfrage ausgegangen sein soll, habe in einem Polizeirevier in Wiesbaden gestanden, heißt es in dem Bericht. Welcher Polizist die Daten von Wissler abgefragt habe, sei unklar.

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) sagte vergangenen Donnerstag, dass er erst einen Tag zuvor von der Datenabfrage erfahren habe. Er kündigte am Dienstag eine Stellungnahme zu den Drohschreiben für den Nachmittag (15.00 Uhr) an.