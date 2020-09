Abgebranntes Flüchtlingslager

Söder will "substanziell" mehr Migranten aus Moria aufnehmen

14.09.2020, 00:05 Uhr | dpa

Markus Söder: Bayerns Ministerpräsident hat sich dafür ausgesprochen, mehr Menschen aus Moria in Deutschland aufzunehmen. (Quelle: Sven Hoppe/dpa)

In der großen Koalition herrscht Uneinigkeit: Wie viele Migranten soll Deutschland nach dem verheerenden Brand in Moria aufnehmen? Der CSU-Chef fordert, einen höheren Anteil an Menschen ins Land zu holen.

CSU-Chef Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, mehr Migranten aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufzunehmen als bislang geplant. Es sei "für Deutschland machbar, da noch einen deutlich höheren Anteil aufzunehmen", sagte er der "Bild". Der Bund solle aus seiner Sicht "den Anteil, den man da hat, nochmal substanziell aufstocken". Was substanziell heißt, wollte er auf Nachfrage nicht konkretisieren.

Deutschland hatte sich auf Bitten Griechenlands bislang bereiterklärt, 100 bis 150 unbegleitete Minderjährige aus Moria aufzunehmen, ebenso wie Frankreich.



Die große Koalition ist im Umgang mit der Aufnahme uneins. Die SPD fordert bereits für diesen Montag eine Zusage der Union, mehrere tausend Menschen nach Deutschland zu holen. Es sei eine "persönliche Christenpflicht, in einer solchen Not zu helfen", sagte Söder der "Bild". Aber man müsse alle möglichen Auswirkungen bedenken.