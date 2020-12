Bei Termin am Weißen Haus

Masken-Panne für Melania: Als die Fotografin eingreift, wird's skurril

02.12.2020, 10:08 Uhr

Es ist das letzte Weihnachten für die Trumps im Weißen Haus. Mittlerweile hat Melania ihre Weihnachtsdeko in der Amtsstube des US-Präsidenten enthüllt. Davor kam es zu einer Panne bei der Übergabe des Christbaums.

Es ist das letzte Weihnachten, das die Familie von US-Präsident Donald Trump in der Regierungszentrale in der US-Hauptstadt Washington verbringt, ehe dessen Amtszeit am 20. Januar endet. Der offizielle Weihnachtsbaum des Weißen Hauses und die Deko an sich wurden vor einigen Tagen bereits enthüllt. Die First Lady habe "jedes Detail" der Dekoration persönlich ausgewählt, teilte das Weiße Haus mit.

Zuvor nahm Melania Trump bereits den Christbaum am Weißen Haus im Empfang. Dabei kam es zu einer skurrilen Szene während des Fototermins, die Sie oben im Video oder hier sehen können.