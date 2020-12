Bei seiner Rede im Bundestag

Keine Maske: Scholz kassiert klare Ansage von Schäuble

Dass Hygieneregeln auch für die Bundesregierung gelten, musste Finanzminister Olaf Scholz am Dienstag erfahren. Er trug im Bundestag keinen Mund-Nasen-Schutz und wurde ermahnt.

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist ein zentrales Element im Schutz gegen die Corona-Pandemie. Sie soll in geschlossenen Räumen und auf belebten Plätzen getragen werden. Auch im Bundestag müssen die Abgeordneten eine Alltagsmaske tragen, wenn sie nicht an ihrem Platz sitzen. Finanzminister Olaf Scholz ging am Dienstag dennoch ohne Maske zum Rednerpult und wieder zurück zu seinem Platz. Dafür kassierte er eine klare Ansage von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.

Wie sich Wolfgang Schäuble den Finanzminister vorknöpfte, sehen Sie in unserem Video oben. Sie finden die Szene auch hier.