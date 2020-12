"Ältere Kollegen haben es nicht verstanden"

Im Video: Abgeordnete rechnet mit Sexismus im Bundestag ab

Diskriminierung gegen Frauen ist noch immer weit verbreitet. Auch Politikerinnen sind täglich mit Sexismus konfrontiert. Die Abgeordnete Luise Amtsberg will das nicht einfach so hinnehmen – und wehrt sich.

"Die hübsche Kollegin aus Schleswig-Holstein": Mit solchen Diskriminierungen sind Politikerinnen wie Luise Amtsberg täglich konfrontiert. Im Video sendet sie auch eine Botschaft gegen sexistischen Angriffe.



Sexismus ist ein Problem in der Gesellschaft – und auch im Deutschen Bundestag. Selten wurde das so deutlich benannt wie von Luise Amtsberg im Video-Interview mit t-online. Die 36-jährige Abgeordnete sitzt seit 2013 für den Wahlkreis Kiel im Deutschen Bundestag. Von Anspielungen über Beleidigungen bis hin zu strafrechtlich relevanten Drohungen hat die Grüne schon alles erlebt. Auch der Bundestag ist vom Sexismus-Problem betroffen. So verrät Amtsberg, wer sie schon die "hübsche Kollegin aus Schleswig-Holstein" genannt hat.

Was Luise Amtsberg an sexistischen Übergriffen, Beleidigungen und Hetze in ihrem politischen Alltag begegnet und wie sie darauf reagiert, spricht sie im t-online-Interview offen aus. Dort erfahren Sie auch, welche Botschaft Amtsberg an die Absender sexistischer Nachrichten sendet. Das Video dazu finden Sie oben im Text oder, wenn Sie hier klicken.