Gysi im Video-Interview

"Unsere Soldaten haben auch Frauen und Kinder getötet"

"Wir müssen die Gesellschaft verändern, nicht Krieg führen": Gregor Gysi (Die Linke) blickt im Interview kritisch auf den Bundeswehreinsatz in Afghanistan.

"Wir müssen die Gesellschaft verändern, nicht Krieg führen": Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, blickt im Interview kritisch auf den Bundeswehreinsatz in Afghanistan. War es das wert?

Nach dem Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan, gelang es den Taliban, das Land innerhalb weniger Wochen zurückzuerobern – trotz zwei Jahrzehnten Kriegseinsatz der westlichen Alliierten. In der deutschen Öffentlichkeit war der Einsatz der Bundeswehr von Beginn an umstritten.

Einer der prominentesten Kritiker ist Gregor Gysi. Im Interview mit t-online erklärt der Linken-Politiker, was er vom Bundeswehreinsatz in Afghanistan hielt und erklärt, welche Maßnahmen in dem Krisengebiet wirklich für Frieden sorgen würden.

Einen Rückblick auf den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr und das ganze Interview mit Gregor Gysi, sehen Sie hier oder im Video oben im Artikel.