Russland-Krise: "Seien wir mal ehrlich!"

Russland-Krise

Im Video: "Seien wir mal ehrlich!"

Antrittsbesuch im Weißen Haus: Kanzler Scholz trifft US-Präsident Biden in Washington. Zwei Themen sorgen hinter verschlossenen Türen für schwierige Stunden, wissen die US-Experten von t-online.

Mit seiner Antrittsreise in die USA sind hohe Erwartungen an Kanzler Olaf Scholz verknüpft. Sein Gespräch mit Joe Biden soll Klarheit bringen: Wie geht man geschlossen mit dem Konflikt in der Ukraine um? Was wird aus Nord Stream 2? Und wie wird das Verhältnis nach Merkel und Trump?

t-online-Korrespondent Bastian Brauns und sein Vorgänger, t-online-Redakteur Fabian Reinbold, finden klare Worte zum deutsch-amerikanischen Gipfeltreffen.

Wo Scholz und Biden weit auseinanderliegen und welches Thema für Streit hinter den Kulissen sorgt, sehen Sie direkt hier oder oben im Video.