"Ist und bleibt ein Mann"

Im Video: AfD-Abgeordnete von Storch empört mit Rede im Bundestag

Wütende Zwischenrufe und breite Kritik: Beatrix von Storch wettert im Bundestag gegen das Gendern und Transfrauen. Am Ende ihrer Rede greift die Bundestagsvizepräsidentin ein.

Wütende Zwischenrufe und breite Kritik: Beatrix von Storch wettert im Bundestag gegen das Gendern und Transfrauen. Am Ende ihrer Rede greift die Bundestagsvizepräsidentin ein und findet deutliche Worte.

Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch hat anlässlich einer Debatte zum Frauentag am 8. März für Entrüstung im Bundestag gesorgt. Sie sprach die Transgender-Abgeordnete Tessa Ganserer (Grüne) in ihrer Rede mit männlichem Vornamen an und meinte, Ganserer "ist und bleibt ein Mann". Über Parteigrenzen hinweg gab es scharfe Kritik. Tessa Ganserer ist eine von zwei Transfrauen im neuen Bundestag.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sprach bei Twitter mit Blick auf von Storchs Aussagen von einer "Schande". Der für transgenderpolitische Fragen zuständige Sprecher der FDP-Fraktion, Jürgen Lenders, warf der AfD-Politikerin vor, von sexueller Identität und geschlechtlicher Vielfalt "keine Ahnung" zu haben. Die Beleidigungen seien "unerträglich".

Die Rede von von Storch gegen das Gendern und Transfrauen und wie das Plenum und die Bundestagsvizepräsidentin reagierten, sehen Sie hier oder oben im Video.