Anerkennung der Separatistengebiete

Im Video: Ukrainer fassungslos – andere sind in Feierstimmung

22.02.2022, 11:38 Uhr | hak, t-online

"Schrecklichste Nachricht seit acht Jahren": Die Reaktionen in der Ukraine auf Putins Entscheidung sind gespalten. (Quelle: Euronews)

Die Nachricht von der Entsendung russischer Truppen in den Osten des Landes sorgt in der Ukraine für gemischte Gefühle. Für viele ist Putins Verhalten eine Kriegserklärung. (Quelle: Euronews)

Putins Entscheidung, die abtrünnigen Provinzen in der Ostukraine anzuerkennen, hat für Aufruhr gesorgt. Die Reaktionen in der Ukraine selbst sind gespalten, wie Aufnahmen aus Kiew und der Ostukraine zeigen – von Freudentaumel bis Fassungslosigkeit.

In der westlichen Welt ist das Vorgehen des russischen Präsidenten scharf kritisiert worden. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen nannte die Entscheidung Putins "die Grundlage für den Versuch Russlands, einen Vorwand für eine weitere Invasion der Ukraine zu schaffen".

Wladimir Putin hatte am Montagabend verkündet, die Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängig anzuerkennen. In den Regionen feierten zahlreiche Menschen diesen Schritt.

Die Bilder vom Freudentaumel in der Ostukraine und was die Menschen dort, aber auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew davon halten, sehen Sie im Video hier oder oben im Text.

