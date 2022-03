Nach Friedensverhandlungen

Abramowitsch und Ukrainer klagten über Vergiftungssymptome

28.03.2022, 18:06 Uhr | lr, t-online

Roman Abramowitsch (Archivbild): Der russische Oligarch nahm offenbar an inoffiziellen Friedensgesprächen teil. (Quelle: Adam Davy/imago images)

Attacke auf die Friedensverhandler im Ukraine-Krieg? Einem Bericht zufolge sollen mehrere Teilnehmer unter Symptomen gelitten haben, die auf eine Vergiftung hindeuten.

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch sowie mindestens zwei Mitglieder eines ukrainischen Verhandlungsteams haben nach Friedensgesprächen Anfang März Anzeichen einer Vergiftung gezeigt. Das berichten das "Wall Street Journal" und die Rechercheplattform Bellingcat.

Den Berichten zufolge klagten sie nach einem inoffiziellen Treffen am 3. März in der ukrainischen Hauptstadt Kiew über gerötete und schmerzhaft tränende Augen. Außerdem soll sich ihre Haut im Gesicht und an den Händen abgelöst haben.



Ursache unklar

Abramowitsch soll den Berichten zufolge als Kontaktmann der russischen Regierung fungiert haben und in den vergangenen Wochen auch an weiteren Gesprächen in Lwiw und Moskau teilgenommen haben. Bei einem der ukrainischen Teilnehmer soll es sich um den Abgeordneten Rustem Umerov handeln.

Wer verantwortlich für die mögliche Vergiftung sein könnte, ist unklar. Die ukrainischen Delegationsmitglieder vermuteten offenbar russische Hardliner, die einen Frieden verhindern wollen, dahinter. Alle betroffenen Verhandlungsteilnehmer sind inzwischen genesen.

Laut "Wall Street Journal" halten Experten sowohl den Einsatz eines chemischen oder biologischen Kampfstoffs als auch eine elektromagnetische Attacke für möglich.