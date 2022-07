EU-Parlament billigt Einstufung von Gas und Atom als nachhaltig

Soll man Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke als klimafreundlich einstufen? In der EU tobt dar├╝ber seit Monaten Streit, nun gibt es eine Entscheidung.

In der EU werden Investitionen in bestimmte Gas- und Atomkraftwerke aller Voraussicht nach als klimafreundlich eingestuft werden k├Ânnen. Im Europaparlament gelang es Gegnern am Mittwoch nicht, entsprechende Pl├Ąne mit einer Abstimmung zu stoppen.

Konkret ging es bei dem Votum um einen erg├Ąnzenden Rechtsakt zur sogenannten Taxonomie der EU. Sie ist ein Klassifikationssystem, das private Investitionen in nachhaltige Wirtschaftst├Ątigkeiten lenken und so den Kampf gegen den Klimawandel unterst├╝tzen soll. F├╝r Unternehmen ist es relevant, weil es die Investitionsentscheidungen von Anlegern beeinflussen und damit zum Beispiel Auswirkungen auf Finanzierungskosten von Projekten haben k├Ânnte. Investoren sollen zudem in die Lage versetzt werden, Investitionen in klimasch├Ądliche Wirtschaftsbereiche zu vermeiden.