Mercedes rast in Schwertransport

Darum heulten in Köln die Sirenen

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

fühlen Sie es auch schon? Ich werde in meiner Wohnung im Moment meistens etwas früher wach, wenn wie heute ein neuer heißer Tag bevorsteht. Aber vielleicht haben Sie mehr Glück und es ist bei Ihnen zu Hause am Morgen noch etwas kühler. Daher hier eine kurze Wetterübersicht für heute:

Abgesehen vom Nordwesten Deutschlands erwarten uns überall Temperaturen deutlich jenseits der 30-Grad-Marke. Vor allem im Südwesten könnte es fast 40 Grad heiß werden, auch in Berlin werden bis zu 37 Grad erwartet. Die Waldbrandgefahr steigt heute in vielen Regionen auf die höchsten Stufen vier und fünf. Auch die Nacht wird wohl kaum Abkühlung bringen: Vielerorts soll das Thermometer auch in den späten Stunden noch mehr als 20 Grad anzeigen.

Sonne über Berlin: In der Hauptstadt werden heute Temperaturen weit über 30 Grad erwartet. (Quelle: Christophe Gateau/dpa-bilder)

Wenn Sie gut durch den heißen Donnerstag kommen wollen, sollten Sie Folgendes beachten: Körperliche Arbeit verrichten Sie möglichst nur am frühen Morgen, wenn es noch einigermaßen erträglich ist. Halten Sie die Fenster geschlossen, wenn die Temperaturen langsam steigen. Dunkeln Sie zudem alle Räume ab, um die Wärme aus dem Haus zu halten. Während der Nachmittagshitze sollten Sie nicht draußen sein, und natürlich am wichtigsten: viel Wasser trinken, nur leichte Mahlzeiten und vor allem kein Alkohol.

Loading... Embed

Zugegeben: Neu ist das alles nicht, was ich Ihnen hier erzähle. Vielleicht machen Sie auch gerade Urlaub und sitzen am kühlen Pool. Ein heißer Tag im August mehr oder weniger: Was macht das schon? Schließlich ist es Hochsommer, da wären Kälte und Regen noch schlimmer.

Urlauber in Zingst an der Ostsee: An den Stränden tummeln sich aktuell viele Menschen. (Quelle: Jens Büttner/dpa-bilder)

Doch die Auswirkungen der Hitze nehmen inzwischen dramatische Ausmaße an. Seit mehr als einer Woche brennt der Nationalpark Sächsische Schweiz auf rund 500 Hektar. In Brandenburg loderten die Flammen zwischenzeitlich auf etwa 800 Hektar – eine Fläche viermal so groß wie Monaco.

Am Rhein machen sich Unternehmen Sorgen wegen des sinkenden Wasserpegels. Der Wassermangel führt dazu, dass Güterschiffe nicht mehr vollgeladen werden können. In Kaub bei Koblenz ist der Stand so niedrig, dass einige Schiffe nur noch 25 Prozent Fracht aufnehmen.

Rhein bei Bonn: Der Fluss hat im Moment mit einem niedrigen Wasserspiegel zu kämpfen. (Quelle: Marc John/imago-images-bilder)

Womit wir auch beim nächsten Punkt wären: Gerade erst teilte der Bauernverband mit, dass die Weizenernte in diesem Jahr zwischen 10 und 12 Prozent niedriger als im Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen wird. Besonders stark davon betroffen ist der Nordosten – genauso wie bei Waldbränden.

Vertrocknete Rosen im bayerischen Nordheim: Viele Regionen haben in Deutschland aktuell mit Trockenheit zu kämpfen. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-bilder)

Vielleicht rollen Sie jetzt mit den Augen. Es stimmt schon: Ein heißer Sommer ist noch kein Ausdruck der globalen Erwärmung, Klima und Wetter sind zwei verschiedene Dinge. Das Problem ist nur: Statistiken zeigen, dass es nicht bei dem ein oder anderen heißen Tag bleiben wird. Es wird sie in Zukunft immer häufiger geben – und Deutschland ist nicht darauf eingestellt.

Der Deutsche Wetterdienst hat errechnet, dass es derzeit etwa acht Tage pro Jahr gibt, in denen es wärmer als 30 Grad wird. 1951 gab es im Durchschnitt drei solcher Tage. Setzten wir unseren Ausstoß von Treibhausgasen weiter fort, könnten in den nächsten 30 Jahren je nach Region zwischen fünf und fünfzehn Hitzetage dazukommen.

Das bedeutet nicht, dass wir in Zukunft nur etwas mehr Sonnencreme brauchen werden. Überhaupt sollte die menschengemachte Klimakrise eigentlich Motivation genug sein, die Klimaänderungen zu stoppen – auch wenn die Politik das vielerorts noch immer nicht begriffen hat. Stärkere und häufigere Hitzewellen bedeuten aber auch schon jetzt mehr Tote. Die ungewöhnlich heißen Sommer zwischen 2018 und 2020 führten laut einer Studie des RKI, DWD und des Umweltbundesamtes zu schätzungsweise mehr als 19.000 Hitzetoten. Besonders alte Menschen sind gefährdet, deren Hitze- und Durstempfinden gestört sein kann. Auch vor zwei Monaten verzeichnete das Statistische Bundesamt eine ungewöhnlich hohe Zahl an Toten, während sehr hohe Temperaturen herrschten.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sorgt sich um ältere Menschen. Ihr Leben sei in den nächsten Tagen in Gefahr, twitterte er im vergangenen Monat. Doch viel mehr als das kam nicht vonseiten der Bundesregierung: Denn eine nationale Strategie bei hohen Temperaturen – ein sogenannter Hitzeaktionsplan – ist nicht in Sicht. Gesundheits- wie Umweltministerium verweisen bei dem Thema dieser Tage auf die Länder und Kommunen.

Dort scheinen einige aufgewacht zu sein. Städte wie Dresden, Erfurt oder Mannheim haben schon einen eigenen Fahrplan gegen Hitzewellen erarbeitet. Brandenburg könnte als erstes Bundesland ein Notfallkonzept aufstellen.

Heißt umgekehrt: Für den Moment bleiben wir auf uns allein gestellt, wenn wir der Hitze trotzen wollen – womit wir wieder am Anfang dieses Textes wären. Die Entscheider in unseren Städten, Bundesländern oder im Berliner Regierungsviertel dürfen sich nicht länger darum drücken, die Hitze als eine Bedrohung einzustufen. Denn die Folgen tragen die Schwächsten. Die Senioren, die alleingelassen werden, oder die vielen Tausend Obdachlosen in Deutschland, die vergeblich auf Hilfe von einem der wenigen Hitzebusse warten.

Wie bestellt und nicht abgeholt

Olaf Scholz: Der Bundeskanzler war in Mülheim an der Ruhr, wo die Gasturbine für Nord Stream 1 auf ihre Lieferung nach Russland wartet. (Quelle: Bernd Thissen/dpa-bilder)