erinnern Sie sich noch an die Sommer-Pressekonferenz von Angela Merkel im vergangenen Jahr? Es war eine lockere, fast schon heitere Runde, als die damalige Kanzlerin mit den Hauptstadtjournalisten zusammenkam. Es wurde gescherzt und gelacht – besonders als Angela Merkel sich verhaspelte und die CDU als eine Partei bezeichnete, der sie nahestehe. Angesichts des kurz zuvor geschehenen Desasters um den Abzug aus Afghanistan und dem bevorstehenden Corona-Herbst ging es in der Runde beinahe schon zu heiter zu.

Dieses Privileg der heiteren Runde genoss Kanzler Olaf Scholz gestern nicht. Afghanistan und die Pandemie sind zwar in den Hintergrund gerückt, dafür wurde er fast zwei Stunden lang zu Energiekrise, Zwist in der Ampelkoalition und Cum-Ex-Skandal befragt. Lediglich bei Fragen zu letzterem Thema reagierte er dünnhäutig, wie mein Kollege Fabian Reinbold aus der Pressekonferenz berichtet.

Ansonsten manövrierte er sich betont entspannt durch die Fragerunde. Auf die Frage, ob er mit sozialen Unruhen rechne, wenn die Bürger im Herbst die steigenden Energiepreise erst so richtig zu spüren bekommen, antwortete er: "Nein, ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu Unruhen in dieser skizzierten Form kommen wird" und versprach: "Wir lassen niemanden alleine."