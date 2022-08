Olaf Scholz: Bei einem Thema wird er dünnhäutig

Die Ampel und die Krisen: Willkommen beim Kindergeburtstag!

Er kam ohne Krawatte, gestikulierte ab und an ein bisschen, was die Fotografen freute, und gab freundliche, aber bestimmte Antworten. Soziale Unruhen wegen der Energie- und Inflationskrise, wie sie zuletzt etwa Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) befürchtete, sehe er nicht, betonte der Kanzler. Ohne den Namen Wladimir Putins auszusprechen, sagte er: "Das entscheidet ja jemand anders, wie das mit der Energieversorgung ist – aber wir werden uns unterhaken."

So kündigte Scholz ein neues Entlastungspaket an, ohne freilich zu sagen, wann es kommt oder was darin enthalten sein müsste. Denn dies sind ja die Fragen, bei denen die Koalition zum Ende der Sommerpause noch weit von einer Einigung entfernt ist. Nur so viel: "Wir lassen niemanden alleine."

Kein Reiseverbot für russische Bürger

Im Ukraine-Krieg will Scholz Kurs halten und keine neuen Maßnahmen ergreifen. Während andere europäische Länder wie Finnland überlegen, russischen Staatsbürgern keine Visa mehr zu erteilen, lehnt Scholz eine solche Ausweitung der Sanktionen ab. "Es ist Putins Krieg und deshalb tue ich mich mit diesem Gedanken sehr schwer", sagte er dazu.

Scholz in der Bundespressekonferenz: "Wir lassen niemanden alleine."

Die Rolle eines souveränen Regierungschefs hielt Scholz über weite Strecken seines Auftritts durch – doch er gab sie auf, als es um ein bestimmtes Thema ging, das an verschiedenen Stellen der Befragung aufkam: seine Rolle in einer Affäre um die Hamburger Bank Warburg und milliardenschwere Steuertricks durch sogenannte Cum-Ex-Geschäfte.

Die 200.000-Euro-Frage

Die Affäre schwelt seit Jahren und seit langer Zeit sind Scholz und sein Umfeld genervt von Fragen danach. Doch nun ist wieder Bewegung in die Sache geraten. Zum einen wurden bei der Durchsuchung eines Bankschließfachs des Hamburger SPD-Politikers Johannes Kahrs etwa 200.000 Euro in bar gefunden. Zum anderen muss Scholz selbst kommende Woche dem Untersuchungsausschuss in der Hansestadt Rede und Antwort stehen.

Die Generalprobe vor der Hauptstadtpresse geriet etwas holprig. Auf die Frage, was er über den Bargeldfund in einem Schließfach von Kahrs wisse, lautete Scholz' vollständige Antwort: "Nichts". Nächste Frage bitte.

So ging es immer wieder hin und her. Scholz' Mantra in dieser Affäre lautet: Seit zweieinhalb Jahren wurde doch alles untersucht und es gebe keine Indizien, dass die Politik unter ihm Einfluss auf die Sache genommen habe. Alles sei gesagt, sagte der Kanzler.

Ein seltsamer Moment