Die Akte Donald Trump: In diesen Fällen wird gegen ihn ermittelt

Kaum ein Tag in den USA vergeht mehr ohne neue Entwicklungen im zurzeit vielleicht größten Duell des Landes: Donald Trump gegen die Justiz. Am Montag haben FBI-Agenten in Florida ein Grundstück des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump durchsucht. Nur zwei Tage später wurde Trump zu einer Befragung unter Eid in das Büro der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James zitiert – wo er die Aussage verweigerte.