Wenn aber die ganze Welt auf prominente Einzelpersonen schaut, geraten andere Menschen aus dem Blick. Dabei hätten sie ebenfalls Aufmerksamkeit verdient, erst recht in Krisenzeiten wie derzeit. Deshalb sprechen meine Kolleginnen Lisa Fritsch, Lisa Becke und ich heute über jene Menschen in Deutschland, deren Not durch den Krisensturm verschlimmert wird. Das ist eine viel größere Zahl, als Sie vielleicht denken, und es werden täglich mehr. Ist die Armutsfalle aber erst mal zugeschnappt, kommt man kaum mehr heraus. Das vergiftet das gesellschaftliche Klima: Fast drei Viertel der Deutschen empfinden die sozialen Unterschiede als ungerecht.

Am Sonntag ist übrigens der Tag der Wohnungslosen. Bundespräsident Steinmeier lädt am Vormittag Menschen ins Schloss Bellevue ein, die kein Dach über dem Kopf haben oder in der Vergangenheit diese Erfahrung gemacht haben. Eine gute Geste, finde ich. Es gibt aber auch etwas, das in dieser schwierigen Zeit jeder tun kann, der ein gutes Herz hat. Es ist gar nicht so schwer. Was das ist, erzähle ich in unserem Podcast.