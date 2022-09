Gründerin der ersten Tafel: "So schlimm war es noch nie"

Ausgabestelle in Berlin (Archiv): "In meinen 30 Jahren habe ich so etwas noch nie erlebt." (Quelle: imago stock&people)

Haben Sie ein Beispiel? Wer sind diese Menschen?

Man muss sich vergegenwärtigen, ab welchen Verdiensten man bereits zur Mittelschicht zählt. Das sind beispielsweise die Krankenschwester und die Busfahrerin. Während der Pandemie haben viele Leute im Pflegebereich ihren Job gekündigt – weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Auch das sind Menschen, die jetzt zu uns kommen.

Sie haben die erste Tafel in ganz Deutschland gegründet, 1993 war das. Wenn Sie zurückblicken: Wie schlimm ist die Krise jetzt?

Das kann ich klar beantworten: So schlimm war es noch nie. In meinen 30 Jahren habe ich so etwas noch nicht erlebt. Es gab punktuell schon immer mal Zuwächse von Personen, die zu unseren Ausgabestellen kamen. Aber jetzt hat das ein anderes Ausmaß erreicht. Hinzu kommt ein weiterer Faktor.

Nämlich?

Die Menge an Lebensmitteln, die wir gespendet bekommen und dann verteilen können, nimmt gleichzeitig ab – nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Das ist verheerend.

Woran liegt das?

Unter anderem am Trend der Lebensmittelrettung und den Foodsharern. Diese Bewegung ist eine tolle Sache – einerseits. Aber das sind vor allem Firmen, bei denen auch wir unsere Lebensmittel abholen. Damit bekommen wir die nicht mehr. Foodsharer bedienen natürlich eine andere Klientel. Wir retten Lebensmittel, um Bedürftige zu unterstützen. Denen fehlt es am Ende.

"Das macht alle total krank" Sabine Werth, Berliner Tafel

Wie ist das, einem hungrigen Bedürftigen zu sagen, es gibt nichts mehr?

Das macht alle total krank. Die Ehrenamtlichen verzweifeln, weil sie den vielen Menschen, die in der Schlange stehen, oftmals nur sehr wenig oder überhaupt nichts mehr geben können. Für die Betroffenen, die darauf angewiesen sind, ist das natürlich viel schlimmer. Wenn ich da zwei Stunden anstehe und am Ende eine Kartoffel, einen Apfel und eine Banane bekomme, bin ich frustriert. Das zeigt sich auch in der Stimmung in den Ausgabestellen.

Was tun Sie dagegen?

Wir akquirieren schon wie verrückt, aber das wird nicht reichen. Am Ende ist es ja sogar begrüßenswert, wenn wir keine Lebensmittelverschwendung mehr haben. Die Idee der Tafeln war schon immer: Wir retten das, was übrigbleibt, und verteilen es an Bedürftige.