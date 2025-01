Irreguläre Migration: Merz will "faktisches Einreiseverbot"

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz: Er will das Dublin-Abkommen faktisch beenden. (Quelle: Christian Charisius)

Nach der Bluttat von Aschaffenburg hat Friedrich Merz Konsequenzen gefordert. Als Kanzler will er das Dublin-Abkommen faktisch beenden.

CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz fordert nach der Bluttat von Aschaffenburg harte Konsequenzen. Auf einer Pressekonferenz hat er einen Fünf-Punkte-Plan angekündigt, den er nach seiner möglichen Wahl als Bundeskanzler durchsetzen will, um Deutschland "wieder sicher zu machen". Nach eigenen Angaben sei er dabei zu "keinen Kompromissen" bereit. Unter anderem forderte er ein "faktisches Einreiseverbot" für alle Menschen ohne gültige Einreisepapiere.

Für den Fall, dass er nach der Wahl der neue Bundeskanzler wäre, kündigte er an, bereits am ersten Tag seiner Amtszeit mithilfe der Richtlinienkompetenz das Bundesinnenministerium anweisen zu wollen, alle Staatsgrenzen zu allen Nachbarländern dauerhaft kontrollieren zu wollen. Zudem wolle man alle Versuche der "illegalen Einreise" zurückweisen. Ausdrücklich sprach er davon, auch Personen mit Schutzanspruch ohne gültige Einreisepapiere abweisen zu wollen. Regelungen auf der europäischen Ebene bezeichnete er in diesem Kontext als "disfunktional" und daher müsse "Deutschland von seinem Recht auf Vorrang des nationalen Rechts" Gebrauch machen.