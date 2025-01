Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach einem Vorstoß von CDU-Chef Merz könnte die AfD erstmals für Mehrheiten im Bundestag sorgen. Experten warnen eindringlich davor, AfD-Funktionäre jubeln.

Die AfD jubelt. "Liebe Freunde, das kann eine Revolution werden", freut sich Bernd Baumann, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, am Freitagmittag in einem Video auf der Plattform X. Nur wenige Minuten später postet AfD-Chefin Alice Weidel: "Die Brandmauer ist gefallen!"

So weit ist es nicht. Tatsächlich aber ist die in weiten Teilen rechtsextreme AfD einem für sie wichtigen Ziel so nah wie noch nie: die Brandmauer im Bundestag zumindest ein Stück weit zu überwinden. Sie hofft seit Freitag darauf, bei einem, vielleicht sogar mehreren wichtigen Anträgen entscheidend mitstimmen zu können – zum ersten Mal im höchsten Parlament überhaupt. Und damit einen für sie so zentralen Schritt auf dem langen Weg zu tun, an dessen Ende eine Regierungsbeteiligung der AfD stehen soll. Dabei tritt die AfD aktuell so radikal auf wie nie – das hat ihre Chefin Alice Weidel in den vergangenen Wochen gleich mehrfach bewiesen.

Weidels Co-Chef Tino Chrupalla bleibt in der Wortwahl noch zurückhaltender, träumt aber schon vom nächsten Schritt auf diesem Weg: Die Brandmauer falle noch nicht, wenn CDU und CSU Anträge "kopieren und um unsere Zustimmung werben", sagt er t-online. "Sie fällt erst, wenn die anderen Fraktionen im Bundestag unseren Anträgen auch zustimmen."

Groß also sind Hoffnung und Vorfreude – und doch nicht ungetrübt. So mancher in der AfD bleibt grundlegend misstrauisch: Was, wenn es in der kommenden Sitzungswoche doch nicht so kommt?

Merz' Kehrtwende überrascht die AfD

Den aktuellen Jubel der AfD ermöglicht Friedrich Merz, Kanzlerkandidat von CDU und CSU. Der will in Migrationsfragen unbedingt handeln, nachdem ein ausreisepflichtiger Afghane in Aschaffenburg ein Kleinkind und einen Mann getötet hat. Am Freitagmorgen gibt er die Zügel frei: Anträge zur Migration will seine Fraktion einbringen, kündigt er an. Und es soll ganz egal sein, wer dafür stimmt. Das heißt: auch, wenn es die AfD ist. Hauptsache es gibt eine Mehrheit. (Zu Merz' Kalkül und den Hintergründen bei der CDU lesen Sie hier mehr.)

Diese Mehrheit zu erreichen ist im Bundestag bei den Vorschlägen, die Merz offenbar vorschweben, nicht einfach: Die FDP zeigt sich zwar offen. Doch das ist nicht genug. Sollten SPD, Grüne und Linke sie ablehnen, bräuchte es schon die gesamte AfD-Fraktion und noch einige weitere Abgeordnete - zum Beispiel aus dem BSW oder der Reihe der Fraktionslosen. Auch die meisten Fraktionslosen gehören der AfD an, nur nicht mehr der Fraktion.

Für die AfD kommt Merz‘ Vorstoß überraschend. Am Donnerstag schließlich hat AfD-Chefin und -Kanzlerkandidatin Weidel noch einen offenen Brief an Merz gerichtet. Und ihn darin genau dazu aufgefordert: Gemeinsam vorzugehen, schon in der nächsten Sitzungswoche für Anträge gemeinsam zu stimmen.

Die Union schlug den Vorstoß als "vergiftetes Angebot der AfD" am Donnerstag zunächst aus. Am Morgen danach aber sendet Merz das neue Signal, das Weidel frohlocken lässt: "CDU und CSU haben mein Angebot angenommen, in der Schicksalsfrage der Migration im Bundestag gemeinsam mit der AfD zu stimmen."

Von Storch: "Wir stimmen zu"